نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة المقاصة.. حكاية 11 مواجهة جمعت إيهاب جلال مع الزمالك (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد الصدام بين إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة مع فريقه السابق الزمالك، في المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

إيهاب جلال مدرب المقاصة يدخل مباراة الزمالك وعينه على تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتحسين مركز الفريق الفيومي في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 13 نقطة، وفوزه اليوم يقوده لدخول المربع الذهبي بالمسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، يبحث الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو عن تحقيق الانتصار من أجل العودة لصدارة ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 20 نقطة، خلف غريمه الأهلي "المتصدر" بـ21 نقطة.

ماذا قدم إيهاب جلال ضد الزمالك؟