نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة المقاصة.. حكاية 11 مواجهة جمعت إيهاب جلال مع الزمالك (أرقام) في المقال التالي
إيهاب جلال مدرب المقاصة يدخل مباراة الزمالك وعينه على تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتحسين مركز الفريق الفيومي في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 13 نقطة، وفوزه اليوم يقوده لدخول المربع الذهبي بالمسابقة المحلية.
على الجانب الآخر، يبحث الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو عن تحقيق الانتصار من أجل العودة لصدارة ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 20 نقطة، خلف غريمه الأهلي "المتصدر" بـ21 نقطة.
ماذا قدم إيهاب جلال ضد الزمالك؟
إيهاب جلال سبق والتقى مع الزمالك في 11 مواجهة رسمية (10 مباريات بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، خسر 5 مباريات، وفاز على الفارس الأبيض في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.
سجل لاعبو الأندية التي دربها "جلال" 12 هدفًا في الشباك البيضاء، مقابل 16 هدفًا لفريق الزمالك.
أول مواجهة جمعت إيهاب جلال ضد الزمالك، كانت خلال قيادته لفريق كهرباء الإسماعيلية عام 2008 بكأس مصر، وفاز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.
وقاد "جلال" فريق تليفونات بني سويف في مباراتين ضد الزمالك خسر مباراة، وتعادل في الأخرى.
كما قاد إيهاب جلال فريق المقاصة ضد الزمالك في 7 مباريات، فاز كل فريق في 3 مباريات، بينما حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بينهما.
والتقى "جلال" في مباراة وحيدة مع الزمالك خلال قيادته للمصري البورسعيدي وفاز 2-1.