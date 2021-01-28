نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طلبات باريس سان جيرمان لبيع مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد بعض مطالب للتخلي عن نجمه الشاب الفرنسي كيليان مبابي والذي يُعتبر من أهم أهداف ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أنه في ظل الأزمة المادية التي تمر بها الأندية فإنه سيكون من الصعب على ريال مدريد إتمام الصفقة إلا عن طريق دمج بعض اللاعبين في الصفقة.

وأوضح الموقع الإسباني أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يرى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي الشاب يمكنه أن يصبح نيمار الجديد في صفوف الفريق الفرنسي.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد رفض التخلي عن فينيسيوس قبل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا لكن في الوقت الحالي يمكن دخوله ضمن الصفقة لا سيما وأن مبابي يضغط بورقة التجديد من أجل الرحيل عن النادي الباريسي.

وأوضح الموقع الإسباني أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحصول على150 مليون يورو لكنها منفتحة على تقليل المقابل إلى 70 أو 80 مليون يورو إذا تم دمج بعض اللاعبين ضمن الصفقة.

وأكد الموقع الإسباني أن فينيسيوس ليس اللاعب الوحيد المطلوب لدى باريس سان جيرمان بل هناك إعجاب أيضًا بالمدافع الفرنسي فاران.