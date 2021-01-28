نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يتفقد فرع نادي النادي بشيراتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، بتفقد مشروع إنشاء فرع نادي النادي بشيراتون بمصر الجديدة؛ لمتابعة الإنشاءات الجارية على أرض الواقع، والتعرف على معدل الإنجاز بها.

توجه الوزير لتفقد حمام السباحة، وصالة الجيم، ومشروع الجراج، واطلع على عرض تقديمي حول إمكانيات النادي.

ويتضمن مشروع نادي النادي بشيراتون مجموعة من البنية التحتية الشبابية والرياضية الجارى إنشاؤها، منها مبنى إداري مزود بصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أولمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحالِ تجارية.

وأشاد الوزير بتنوع البنية الإنشائية بالنادي والخدمات التي سيقدمها لرواده بعد الافتتاح، مشيرًا إلى سعى الوزارة نحو التوسع في إنشاء مشروع نادي النادي في مختلف المحافظات كونه مشروع متكامل الخدمات يتيح للشباب والمواطنين ممارسة شتى الأنشطة.