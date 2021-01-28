نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة الإسباني أبدوا اهتمامهم بأحد نجوم تشيلسي الإنجليزي من أجل تدعيم خط الدفاع في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر الذي يمتلك فيه حاليا كلا من جوردي ألبا الذي يشارك بشكل أساسي وجونيور فيربو الذي لم يقدم آداءًا مقنعًا وبات قريبًا من الرحيل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ماركوس ألونسو نجم تشيلسي أصبح من المرشحين للعب في صفوف البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألونسو البالغ من العمر 30 عامًا خرج من حسابات الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني السابق لتشيلسي في الموسم الحالي وكان هناك اتجاه لرحيله في يناير الحالي قبل إقالة المدير الفني الإنجليزي وقدوم المدير الفني الألماني توماس توخيل بديلا له.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سينتظر معرفة موقف ألونسو من المشاركة مع توخيل قبل تحديد مدى إمكانية التعاقد مع النجم الإسباني في هذا العمر.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بعض التقارير الصحفية تحدثت في الآونة الأخيرة أيضا عن رغبة برشلونة في التعاقد مع لويس جايا البالغ من العمر 25 عامًا نجم فالنسيا الإسباني الذي يعتبر من الأفضل في مركزه في إسبانيا حاليا.