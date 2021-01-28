نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العودة الى طريق الانتصارات مجددًا، عندما يستقبل فريق مصر المقاصة اليوم الخميس على ملعب بترو سبورت، في السابعة والنصف مساءً.

وكان الزمالك تعادل في آخر مبارياته في الدوري أمام أسوان سلبيًا، على ملعب بترو سبورت أيضًا، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفارس الابيض، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي، محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة من 8 لقاءات.