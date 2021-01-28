نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بسرعة تجديد عقد نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد موسيماني جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالساعات الماضية، أكد خلالها أهمية استمرار التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق بين صفوفه.

ومن المفترض أن يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة خاصة مع اللاعب عقب مونديال الأندية، للحصول على توقيعه وتمديد عقده.

وكان الأهلي، أعلن في وقت سابق عن تمديد عقود كل من محمد شريف وعلي لطفي وحمدي فتحي وأليو ديانج، في إطار سياسة النادي في الحفاظ على القوام الرئيسي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، غدٍ الجمعة على متن طائرة خاصة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها بالفترة من 4 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.