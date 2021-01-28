نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق يوفينتوس الكروي الأول، الفوز أمام نظيره سبال، برباعية نظيفة ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس إيطاليا، مساء أمس الأربعاء.

ومن المنتظر أن يلاقي فريق يوفينتوس، نظيره سامبدوريا، في الجولة 20 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي يوفينتوس وسامبدوريا، عند الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن يوفينتوس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد سامبدوريا في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.