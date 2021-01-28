نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يكلف جونسون بالتجسس على الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواطنه كيفين جونسون المدرب العام، بعدة طلبات قبل مواجهة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية.

وطالب المدير الفني جونسون، بالانشغال بإعداد تقارير خاصة عن منافسه بالمونديال من خلال المباريات التي خاضها في الأيام الماضية.

كما كلف موسيماني مساعده، بضرورة تقديم كل ما يخص صفقات الفريق القطري الجديدة، وأرقام اللاعبين خلال المباريات.

ويأتي طلب المدير الفني، لرغبته في دراسة كل كبيرة وصغيرة عن منافسه في مونديال الأندية، الذي ينطلق في فبراير بالدوحة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، غدٍ الجمعة على متن طائرة خاصة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها بالفترة من 4 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.