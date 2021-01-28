نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وليفربول اليوم 2021/01/28 في الدوري || قمة ألعشرين مورينيو يتحدى & كلوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير الكرة الانجليزية موعد مباراة توتنهام وليفربول، في قمة الجولة 20 من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب توتنهام ” توتنهام ستاديوم”، والتي تنقل عبر شاشة قنوات بي إن سبورت الليلة، يدخل الفريقين والفارق بينهما نقطة واحدة ليفربول برصيد 34 نقطة في المركز الخامس، وتوتنام صاحب الملعب 33 نقطة في المركز السادس، ويطمع كلا الفريقين للفوز والتقدم نحو المربع الذهبي، ليفربول يقدم مستويات ضعيفة هذا الموسم فقد خرج الأسبوع الماضي من بطولة الكأس أمام مانشستر يونايتد بالهزيمة 3-2، وفي الدوري بعد 19 جولة لم يستطع الفوز إلا في 9 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات وتعادل في 7 مباريات، ويأمل يورجون كلوب الليلة في الفوز والحصول على الثلاث، نقاط لتكون دافع للفريق في مواصلة المشوار في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام توتنهام الليلة

التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام في الدوري

حراسة المرمى ” اليسون بيكر”.

خط الدفاع ” روبيرتسون،أرنولد، فابينيو، وليامز”.

خط الوسط ” فينالدوم، تياجو، جونز”.

خط الهجوم ” محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينيو”.

أما الفريق صاحب المباراة الليلة فيرغب في استغلال حالة الضعف التي يمر بها ليفربول، وتأثره بالهزيمة أمام اليونايتد في ألأسبوع الماضي في بطولة الكأس، والفوز بالمباراة والتقدم إلي المربع الذهبي فالفارق بينه وبين صاحب المركز الرابع فريق وست هام يونايتد نقطتين فقط، والفوز الليلة يضعه في المربع الذهبي فالفريق بعد 18 جوله رصيده 33 نقطة، من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقي الخسارة في 3 مباريات سجل لاعبوه 33 هدف واستقبلت شباكه 17 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق توتنهام أمام ليفربول الليلة في الدوري.

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام ليفربول في الدوري

حراسة المرمى “هوجو لوريس”.

خط الدفاع ” إريك داير، سيرخيو ريجليون، أورييه، توبي”.

خط الوسط ” هويبيرج، سيسوكو، هيونج مين سو، ندومبيلي، ستيفن بيرجفاين”

خط الهجوم ” هاري كين”

موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري والقنوات الناقلة

تلعب قمة الجولة العشرين من البريمرليج اليوم الخميس 2020/01/28 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وتنقل المباراة من خلال شاشة قناة bine sports hd 2 المالك الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

بطاقة مباراة توتنهام وليفربول