موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

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عمر شويل - جدة يخرج فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لملاقاة فريق توتنهام هوتسبير اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 في الجولة العشرين من مباريات البريمرليج ساعيا لتحقيق فوز يعيده إلى مسار الإنتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي الذي لم يشهد تحقيق رفاق كلوب أية انتصارات في المباريات الخمس الأخيرة ليواصل فقدان النقاط متراجعا إلى المركز الخامس حاليا بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب حاليا بعد تحقيقه فوز عريض ضد وست بروميتش ألبيون أول أمس بخماسية دون رد، وسينطلق موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

توتنهام هوتسبير يستضيف ليفربول ساعيا لمواصلة الانتصارات التي عاد إليها في البريمرليج بالجولة الماضية حين خرج لملاقاة فريق شيفيلد يونايتد، وحقق انتصار عريض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها أهداف السبيرز كللا من هاري كين، أوريية، وندومبيلي بينما سجل ماكغودلريك هدف أصحاب الأرض الوحيد في المباراة ليعودرفاق مورينهو إلى مسار الانتصارات من جديد بعد أن غاب عن ذلك المسارة لمباراة وحيدة تعادل فيها على ملعبه ضد فولهام بهدف لكل فريق سجله هاري كين هداف الفريق برصيد 12 هدف رفقة سون هيونج مين.

فريق ليفربول يسعى لوضع حد لإخفاقاته المتتالية في الفترة الأخيرة التي أسفرت عنه خروجه مؤخرا من الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافولد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل غيابه عن تحقيق الانتصارات التي فشل في تذوقها في خمس مباريات متتالية في البريمرليج بتعادله في ثلاث مباريات، والخسارة في مبارتين ضد ساوثهامبتون بهدف نظيف عن طريق داني إنجز لاعب الريدز السابق، وضد بيرنلي في الجولة الماضية بنفس النتيجة ليفقد 12 نقطة يبتعد بها كثيرا في جدول الترتيب في فترة صعبة للمدرب الألماني يورجان كلوب الساعي لتحقيق انتصار هام ضد مورينهو يكون نقطة انطلاق جديدة للفريق فيما تبقى من بطولات في الموسم سواء في دوري أبطال أوروبا أو البريمرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي الآن

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

20:00 توقيت غرينتش.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام