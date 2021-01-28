منافس الأهلي.. نصر الدين النابي مديرا فنيا للمريخ السوداني

أكد تقرير صحفي سوداني أن نادي المريخ تعاقد مع الجزائري نصر الدين النابي، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي ديديه جوميز.

وذكر صحيفة "كفرووتر" السودانية، أن إدارة المريخ تعاقدت مع نصر الدين النابي أمس، الأربعاء، وسيصل المدير إلى الخرطوم السبت رفقة مساعده، لقيادة الفريق خلال الساعات الماضية.

يذكر أن نادي المريخ أعلن خلال الساعات الماضية، فشل التعاقد مع المدرب الصربي ميودراج بيسيتش، بسبب عدم الاتفاق على بنود التعاقد.