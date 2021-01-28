الرياضة

باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بسرعة التعاقد مع باسم مرسي

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جدد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطالبته لمسؤولي القلعة البيضاء بسرعة استعادة باسم مرسي مهاجم الفريق السابق من نادي الانتاج الحربي في الفترة الحالية.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق العسكري بنهاية الموسم الحالي، وتواصل المدير الفني للفريق الأبيض مع المهاجم وأخطره برغبته في عودته .

يأتي هذا في ظل تمسك مصطفى محمد بالاحتراف الخارجي.

وتلقى باسم عروضا محلية في الفترة الحالية من أندية عديدة بالدوري الممتاز، إلا أن اللاعب قرر تأجيل النظر فيها.

وهذا بسبب رغبته في الانتقال لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووافق بعض مسؤولي القلعة البيضاء على عودة المهاجم في الفترة الحالية لصفوف الفريق الأبيض في حين يعترض البعض إلا أن باتشيكو يتمسك بعودة اللاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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