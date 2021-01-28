باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بسرعة التعاقد مع باسم مرسي

جدد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطالبته لمسؤولي القلعة البيضاء بسرعة استعادة باسم مرسي مهاجم الفريق السابق من نادي الانتاج الحربي في الفترة الحالية.
وينتهي عقد اللاعب مع الفريق العسكري بنهاية الموسم الحالي، وتواصل المدير الفني للفريق الأبيض مع المهاجم وأخطره برغبته في عودته .
يأتي هذا في ظل تمسك مصطفى محمد بالاحتراف الخارجي.
وتلقى باسم عروضا محلية في الفترة الحالية من أندية عديدة بالدوري الممتاز، إلا أن اللاعب قرر تأجيل النظر فيها.
وهذا بسبب رغبته في الانتقال لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووافق بعض مسؤولي القلعة البيضاء على عودة المهاجم في الفترة الحالية لصفوف الفريق الأبيض في حين يعترض البعض إلا أن باتشيكو يتمسك بعودة اللاعب.
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