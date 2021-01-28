رامي ربيعة يرفض الإعارة للإسماعيلي

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الانتقال للإسماعيلي على سبيل الإعارة كما طلب مسئولو الدراويش.
وحاول مسئولو القلعة الحمراء إقناع رامي ربيعة أو بالموافقة على الإعارة للإسماعيلي طبقًا لطلب علي أبوجريشة وعماد سليمان بعد زيارتهم للقلعة الحمراء واجتماعهم مع محمود الخطيب، رئيس النادي.
ووافق بيتسو موسيماني على إعارة رامي ربيعة حتى نهاية الموسم لمنحة فرصة المشاركة أساسيًا، لكن اللاعب رفض بشكل تام، فيما تحفظ الجهاز الطبي بالأهلي على إعارة محمد محمود، خاصة أنه بحاجة لاستكمال برنامجه التأهيلي الذي يسير عليه حتى أبريل المقبل.
ويغادر الفريق الأحمر إلى الدوحة غدًا، الجمعة، برئاسة محمود الخطيب للمشاركة في مونديال العالم للأندية.
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