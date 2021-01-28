حسام الجوهري: حكام الدورى يخشون إدارة مباريات الأهلي والزمالك

علق حسام الجوهري المدير السابق للعلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة على هجوم أندية الدورى ووسائل الإعلام الضاري اتجاه قضاة الملاعب.

قال حسام الجوهري في تصريحات خاصة لصدى البلد: الهجوم العنيف من جانب بعض الأندية ووسائل الإعلام على أداء مستوى التحكيم المصري لا يصب فى صالح الكرة المصرية.

أضاف: الحكام أصبحت تخشى إدارة مباريات فى المسابقة المحلية خاصة مباريات الاهلي والزمالك يكون طرفا فيها فى ظل الضغط الرهيب الواقع عليهم.

أشار إلى أن تقييم أداء الحكام يكون من خلال الخبراء فى المجال التحكيمي ولا يحق لأى نادي أو وسائل الإعلام التجريح فى شخص قضاة الملاعب والوصول الأمر إلى التجريح فى الذمة المالية لأى حكم والتطرق إلى أمور شخصية فى حياته وانتمائه.

أوضح الجوهرى أنه يتعين على مسؤولي الأندية عدم توجيه انتقادات على الفاضى والمليان للحكام لافتا إلى أن لاعبي الفرق يقومون بإهدار ركلات ترجيح وأهداف ولا يتم توجيه اللوم إليهم.

شدد على أن حكام الدورى يتعرضون إلى الضغوط النفسية الرهيبة جراء الهجوم الضاري لاي سبب فى ظل أن الأخطاء تكون غير متعمدة وتحدث فى أكبر دوريات العالم وليس فى مصر فقط.

وتعقد الاثنين المقبل لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ندوة تحليل اداء للحكام بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

يأتي ذلك من أجل مناقشة اخطاء قضاة الملاعب فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز.

ومن المقرر قيام اللجنة الرئيسية للحكام بتوضيح كافة الأخطاء الصادرة من الحكام خلال مباريات الجولة الأخيرة فى المسابقة المحلية عبر الفيديو.

وتسعى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إلى تصحيح الأخطاء خلال ندوة تحليل اداء الحكام وتفادى الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة.

كانت العديد من الأندية أصدرت بيانا تطالب خلاله بالعدالة التحكيمية فيما تقدمت البعض منها بشكاوى ضد اطقم تحكيمية أدارت مباريات كانت فرقها طرفا فى اللقاء وعانت من ضياع النقاط.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت تجديد الثقة فى خدمات لجنة الحكام الرئيسية للحكام برئاسة وجيه أحمد حتى نهاية الموسم الحالي.