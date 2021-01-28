عمرو جمال ومنسي يقودان تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي

أعلن عبدالحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز . وجاء تشكيل طلائع الجيش كالأتى : حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : حسن مجدى وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف . خط الوسط : مهند لاشين وعمرو السيسي وإبراهيما كونيه وأحمد سمير . خط الهجوم : ناصر منسي وعمرو جمال .

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