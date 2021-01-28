محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة طلائع الجيش

أعلن محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل باستاد إتحاد الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز . وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي : حراسة المرمى: محمود الزنفلي خط الدفاع: محمد دبش و أحمد إبراهيم و أسامة ابراهيم وعاصم صلاح. خط الوسط:محمد حامد واستريلا ومحمد بسيوني.. خط الهجوم: كريم بامبو وفادى فريد وأحمد علي كامل.

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