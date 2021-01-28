نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك الضوء الأخضر، للجنة التي تدير القلعة البيضاء حاليًا للاستغناء عن خدمات اثنين من لاعبي الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد خروجهما من حساباته الفنية بالموسم الحالي.

واستقر "باتشيكو" على رحيل الثنائي عمر السعيد مهاجم الزمالك، وإسلام جابر، وذلك نظرًا لعدم الحاجة لجهود الثنائي خلال الفترة الحالية، حيث يفضل رحيلهما سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بسبب تراجع مستواهما وصعوبة حصولهما على فرصة المشاركة مع الفريق بالموسم الحالي.

وتلقى الزمالك عرضًا رسميًا من نادي سموحة لاستعارة عمر السعيد مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وسيتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة بعد موافقة باتشيكو على رحيله.

بينما اقترب إسلام جابر من الانتقال إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على هامش زيارة وفد من الدراويش مكون من على أبوجريشة وأحمد عثمان إلى مقر نادي الزمالك للتفاوض مع مسئولي القلعة البيضاء بشأن ضم بعض لاعبي الأبيض على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر الإعلان عن رحيل عمر السعيد وإسلام جابر عن الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.