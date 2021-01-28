نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف النادي الزمالك حسم عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها الفريق الأبيض بالموسم الحالي 2020 – 2021.

وكشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، عن الصفقات التي يسعى مسئولي القلعة البيضاء لحسمها خلال الأيام المقبلة.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الزمالك في طريقه الى ضم حسام حسن وباسم مرسي ورزق مدافع الاتحاد بناءًا على رغبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو".

ويأتي اهتمام الزمالك بالتعاقد مع الثنائي باسم مرسي وحسام حسن لتدعيم خط هجوم الفريق في ظل تمسك مصطفى محمد مهاجم الفريق بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي واقترابه من نادي جالاتا سراي التركي.

كما يرغب مسئولو الزمالك في الحصول على خدمات محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري، لتدعيم دفاعات الفريق هذا الموسم.

وكان الزمالك أبرم صفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن السابق لفريق الصفاقسي التونسي.