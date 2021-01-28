نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مواجهات الدور الثاني للقسم الرابع بقنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة، مواجهات الجولة السادسة لدوري القسم الرابع، بمنطقة قنا لكرة القدم.

تستهل مواجهات الجولة عندما يستضيف مركز شباب نجع حمادي، نظيره فريق مركز شباب ابوتشت، علي ملعب نادي طوبيا.

يدخل نجع حمادي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد7 نقاط، ويسعي لتحقيق الفوز وضمان الاستمرار في المنافسة علي صدارة المجموعة.

فيما يدخل ابوتشت اللقاء وله 6 نقاط، ويامل في تحقيق الفوز ، والوصول للنقطة 9، واحتلال وصافة المجموعة.

علي الجانب الاخر، يحل فريق نادي العمال بقنا، صاحب المركز الرابع برصيد6 نقاك، ضيفا علي فريق نادي سكر قوص، متصدر المجموعة برصيد10 نقاط.

ترتيب المجموعة

1_سكر قوص 10 نقاط

2_نجع حمادي 7 نقطة

3_ابوتشت 6 نقاط

4_عمال قنا 6 نقاط

5_الشاطئ بسفاجا بدون نقاط