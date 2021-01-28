المنيا يستعد لمواجهة كفر الشيخ في أولى مباريات الدور الثاني من الممتاز "أ" لتنس الطاولة

استعد في تمام الخامسة مساء نادي المنيا لمواجهة كفر الشيخ في أولى مباريات الدور الثاني من الممتاز "أ" لتنس الطاولة، والمقامة على ملعب نادي الرباط والأنوار "مساء اليوم".

والجدير بالذكر، أن مباريات الدور الثاني ستقام بنظام الدورة المجمعة التى ستعقد للمجموعة "الرابعة" على ملعب نادي "الرباط والأنوار"، خلال الفترة من ٢٨ حتى ٣٠ يناير الجاري؛ ليواجه خلالها فريق المنيا فريق "كفر الشيخ" في اليوم الأول، وفي ثاني الأيام "الجمعة غدًا" يواجه فريق المنيا فريق " مصر للتأمين" في تمام الحادية عشر صباحًا، وفي الخامسة مباراة ثانية أمام صاحب الارض "الرباط والأنوار".

كما سيضم اليوم الثالث والأخير من الدورة المجمعة لقاءين للمنيا الأول أمام المعادي في الحادية عشر صباحًا، والأخر في الخامسة مساء أمام "س.ح.الاسماعيلية".

يقود فريق المنيا خلال مباريات هذا الموسم، سيد موسى المدير الفني، ومحمود خليل المدير الإداري، وإشراف ا. نور مدكور عضو مجلس إدارة نادي المنيا.