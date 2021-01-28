رسميًا.. الإسماعيلي يعلن عن أعضاء اللجنة الفنية المتطوعة

اجتمع مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وقرر بالإجماع تشكيل لجنة فنية متطوعة من أبناء النادي وهم: ك/علي أبو جريشة ك/عماد سليمان م/ مدحت الورداني ومن المقرر أن تكون مهمتها الإشراف على الفريق الأول بالنادي وانتقاء العناصر التي تصلح لارتداء قميص الإسماعيلي ومتابعة المباريات والتدريبات، ووضع تقرير عن حالة لاعبي الفريق وتسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق، وذلك للنهوض بالفريق الأول. وللجنة جميع الصلاحيات لأداء هذه المهمة في الفترة القادمة.

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