أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تعاقد ناديه مع محمد شكري مدافع فريق النادي الأهلي، على سبيل الإعارة. وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": محمد شكري ظهير أيسر النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول بديل (علي معلول )مواليد ١٩٩٩ ينضم معارا لنادي سموحة لنهاية موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢(موسمين)". وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": محمد شكري ظهير أيسر النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول بديل (علي معلول )مواليد ١٩٩٩ ينضم معارا لنادي سموحة لنهاية موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢(موسمين)". يذكر أن فريق سموحة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بديل علي معلول.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع مدافع النادي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.