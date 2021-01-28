التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة البنك وطلائع الجيش

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى أمام طلائع الجيش والمقامة بينهما بملعب استاد الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
وجاء الشوط الأول متكافئا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط لتصحيح مسارهما بجدول ترتيب الدوري الممتاز.
ويخوض البنك الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع: محمد دبش وأحمد إبراهيم وأسامة ابراهيم وعاصم صلاح.
خط الوسط:محمد حامد واستريلا ومحمد بسيوني.
خط الهجوم: كريم بامبو وفادى فريد وأحمد علي كامل.
بينما يلعب الطلائع بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: حسن مجدى وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف.
خط الوسط: مهند لاشين وعمرو السيسي وإبراهيما كونيه وأحمد سمير.
خط الهجوم: ناصر منسي وعمرو جمال.
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