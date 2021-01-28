قرار عاجل من رئيس الإسماعيلى لإنقاذ الدراويش

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تشكيل لجنه فنية من أبناء النادي وهم علي أبو جريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني.

ومن المقرر أن تكون مهمة اللجنة الإشراف علي الفريق الأول بالنادي وانتقاء العناصر التي تصلح لارتداء قميص الإسماعيلي ومتابعة المباريات والتدريبات ووضع تقرير عن حالة لاعبي الفريق وتسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق وذلك للنهوض بالفريق الأول وللجنه كافة الصلاحيات لأداء هذه المهمة في الفتره القادمة.

على الجانب الأخر، أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق اقتراب رحيل محمد عواد وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إلى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر" قائلا: "محمد عواد ومحمود عبدالعزيز وأحمد عيد فى الإسماعيلى بنسبة كبيرة .. الزمالك يساند ولاد العم".

