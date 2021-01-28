ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يبتعد يوفنتوس حامل اللقب عن الصدارة هذا الموسم.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو أولًا.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012