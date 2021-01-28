الرياضة

بنى سويف يضم لاعب النجوم السابق بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى ضم محمد ابو شعيشع لصفوف الفريق الكروى الاول بفترة الانتقالات الشتوية فى صفقة انتقال حر .

وجاء ضم ' شعيشع ' لصفوف بنى سويف بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول .

ووقع اللاعب عقود انضمامه لصفوف بنى سويف فى حضور أحمد سيف النصر ومحمد محمد عبد اللطيف المشرفين على الكرة ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق وأحمد ماهر المدير الإدارى لبنى سويف .

محمد ابو شعيشع لعب بصفوف أندية الترسانة والنصر والمقاولون العرب والمصري والشرق والغزوة بالمملكة العربية السعودية ونجوم المستقبل .

ويجيد اللاعب المشاركة بمركزى الظهير الأيمن وخط الوسط .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية احمد عويس قمحه لاعب الفيوم وشارك بمباراة بنى سويف الماضية أمام ديروط بملعب ديروط .

فيما كان قد استغنى بنى سويف خلال الفترة الانتقالات الشتوية عن كلا من ( أشلى استيفان وليتشا وخالد الشيخ ومصطفى صلاح ' بلية ' )

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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