عمرو جمال يضيف الهدف الثاني لطلائع الجيش في شباك البنك الأهلي

أضاف عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش الهدف الثانى لفريقه فى شباك البنك الأهلى فى المباراة المقامة بينهما الآن بملعب العباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري . جاء هدف عمرو جمال فى الدقيقة 74 بعد استغلال خطأ محمد دبش مدافع البنك الأهلى . ويخوض البنك الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود الزنفلي خط الدفاع: محمد دبش و أحمد إبراهيم و أسامة ابراهيم وعاصم صلاح. خط الوسط: محمد حامد واستريلا ومحمد بسيوني. خط الهجوم: كريم بامبو وفادى فريد وأحمد علي كامل. بينما يلعب الطلائع بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : حسن مجدى وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف . خط الوسط : مهند لاشين وعمرو السيسي وإبراهيما كونيه وأحمد سمير . خط الهجوم : ناصر منسي وعمرو جمال .

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