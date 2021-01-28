ويأتي استفسار اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو من موقف محمد صلاح، من أجل توفير أمن خاص باعتباره نجم عالمي.
ولم يحسم شوقي غريب حتى الآن الموقف النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو.
ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو المقبل إلى 8 أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أولمبياد طوكيو تسأل مصر: هل يشارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.