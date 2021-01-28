أولمبياد طوكيو تسأل مصر: هل يشارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني

تلقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد والمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، خطابا من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو لمعرفة موقف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من المشاركة في الأولمبياد.

ويأتي استفسار اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو من موقف محمد صلاح، من أجل توفير أمن خاص باعتباره نجم عالمي.

ولم يحسم شوقي غريب حتى الآن الموقف النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو المقبل إلى 8 أغسطس.