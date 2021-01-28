حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشكيو على إلقاء محاضرة فنية قبل التوجه لاستاد بتروسبورت لخوض لقاء مصر المقاصة اليوم.
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة مصر المقاصة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وحرص باتشيكو على شرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة اليوم.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد
خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي
خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطط تكتيكية.. باتشيكو يلقي محاضرة أخيرة على لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.