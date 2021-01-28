محمود متولي يخضع لبرنامج تأهيل استعدادا للعودة إلى الملاعب.. فيديو

خضع محمود متولى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للأهلي لبرنامج تأهيل خاص تحت إشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق.

يأتي هذا خلال بروتوكول العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص باللاعب عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يعود محمود متولي مدافع الأهلي في يونيو المقبل، رغم أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وأن حالته في تحسن دائم.

ويتواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مع الدكتور أحمد عبد العزيز، خبير العظام، والذي أجرى له العملية الجراحية في الرباط الصليبي.

وأوضح مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن اللاعب أجرى العملية الجراحية منذ قرابة الأربعة شهور ويحتاج قرابة 5 أشهر جديدة حتى يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، أي أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه بدءا من يونيو المقبل أو مطلع يوليو على أقصى تقدير.