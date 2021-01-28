أبدى المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، فخره الشديد بالمستوى المتميز الذى قدمه منتخب مصر فى مباراته أمام الدنمارك، والتى أقيمت بينهما أمس، الأربعاء، فى إطار لقاءات ربع نهائى بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.
وقال هشام نصر، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن منتخب مصر قدم واحدة من أفضل مبارياته طوال تاريخ كرة اليد، خاصة أن المواجهة كانت تقام أمام المنتخب الأقوى فى العالم، والذى يضم كتيبة من أفضل لاعبي العالم، موجها شكره إلى جميع أفراد المنتخب والجهاز الفنى.
وأضاف أن المنتخب رفع سقف طموحات الشعب المصري بسبب أدائه المتميز فى مونديال اليد، مشيرا إلى أن المواجهة أمام الدنمارك كانت مثيرة بسبب الندية الكبيرة بين المنتخبين، مؤكدا أن منتخب مصر نجح فى كسب ثقة واحترام العالم بسبب أدائه الأسطورى أمام الدنمارك وودع المونديال مرفوع الرأس.
وأكد هشام نصر أن الإشادادت التى تلقاها المنتخب من قبل الرئيسي السيسي أثلجت صدور جميع منظومة كرة اليد فى مصر بعد الخسارة الماراثونية أمام الدنمارك برميات الجزاء، مؤكدا أن دعم الدولة لا يتوقف وكان سلاحا كبيرا فى تقديم عروض مميزة بمونديال اليد.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادا خاصا لأولمبياد طوكيو، مؤكدا أن الطموحات أصبحت كبيرة، مشيرا إلى أن الجميع داخل المنتخب يمر بمستوى فنى مميز بقيادة المدرب المميز الإسبانى باروندو جارسيا، والذى تم تجديد الثقة فيه وسيقود الفراعنة بمنافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحاد اليد لـ «دوت الخليج»: إشادات الرئيس السيسي أثلجت صدورنا.. وودعنا المونديال بشرف وعزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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