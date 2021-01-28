نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل السفر لمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي سلبية المسحة الطبية للفريق الأحمر قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوقي في تصريحات خاصة :"إن المسحة الطبية التي أجراها فريق الأهلي بالأمس ظهرت نتيجتها وجاءت سلبية للجميع".

وأضاف :"جميع عناصر الفريق الأحمر جاهزون للسفر إلى الدوحة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وتطير بعثة النادي الأهلي برئاسة محمد الخطيب غدًا الجمعة إلى قطر على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل حيث يبدأ الأهلي مهمته بمواجهة فريق الدخيل القطري.