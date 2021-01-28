نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرانكفورت يضم كريستوفر لينز من يونيون برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم لخميس أنه تعاقد مع المدافع كريستوفر لينز في صفقة انتقال حر قادما من يونيون برلين.

وسينضم لينز /26 عاما/ إلى آينتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل، وقد وقع عقدا يستمر حتى حزيران/يونيو 2024 .

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت :"كريستوفر أثبت خلال العام ونصف العام الماضيين أنه بإمكانه اللعب على أعلى مستويات في البوندسليجا."

وقال بوبيتش :"هي صفقة رائعة بالنسبة لنا من وجهتي النظر الرياضية والاقتصادية."

وقال لينز :"أرى أن الانضمام إلى آينتراخت يشكل الخطوة المقبلة في مسيرة تطوري وأتطلع حقا إلى الفترة التي سأقضيها بالفريق."