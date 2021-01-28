الرياضة

فرانكفورت يضم كريستوفر لينز من يونيون برلين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم لخميس أنه تعاقد مع المدافع كريستوفر لينز في صفقة انتقال حر قادما من يونيون برلين.

وسينضم لينز /26 عاما/ إلى آينتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل، وقد وقع عقدا يستمر حتى حزيران/يونيو 2024 .

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت :"كريستوفر أثبت خلال العام ونصف العام الماضيين أنه بإمكانه اللعب على أعلى مستويات في البوندسليجا."

وقال بوبيتش :"هي صفقة رائعة بالنسبة لنا من وجهتي النظر الرياضية والاقتصادية."

وقال لينز :"أرى أن الانضمام إلى آينتراخت يشكل الخطوة المقبلة في مسيرة تطوري وأتطلع حقا إلى الفترة التي سأقضيها بالفريق."

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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