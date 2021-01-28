نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إعارة محمد شكري لسموحة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إعارة محمد شكري لاعب فريق الشباب بالنادي الأحمر إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال المصدر إن النادي وافق على إعارة محمد شكري لسموحة لمدة موسم ونصف مع وجود بند في عقد اللاعب بأحقية الأهلي في استعادته مرة أخرى عقب نهاية الموسم الحالي، وفقا لاحتياجات الجهاز الفني.
وأضاف المصدر بأن الأهلي استشار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر حول موقفه من إعارة اللاعب ووافق على رحيله في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه ولكي يكتسب الخبرات قبل العودة مجددًا بجانب صعوبة مشاركته في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركزه.
وأعلن المهندس محمد فرج عامر اليوم الخميس استعارته لمحمد شكري ظهير أيسر فريق الشباب بالأهلي حتى صيف 2022 وبعقد يمتد لمدة موسم ونصف.