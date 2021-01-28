نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليون يرحب بعودة نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رودي جارسيا المدير الفني لأولمبيك ليون الفرنسي رحّب بعودة الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم الفريق السابق ونجم ريال مدريد الإسباني الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن كريم الجزيري وكيل أعمال بنزيما السابق كان قد صرح مؤخرًا أن النجم الفرنسي حريص على العودة إلى صفوف ليون قبل نهاية مسيرته.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بنزيما أشعل التكهنات بنشر فيديو له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر أثناء فترة لعبه في صفوف ليون في دعم لنجم النادي الفرنسي الحالي تينو كاديويري قبل الديربي أمام سانت إتيان.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد بنزيما مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022 وفي فرنسا يرون أنه من الصعب للغاية في الوقت الحالي رحيل أحد أهم اللاعبين الحاسمين في صفوف ريال مدريد.

وعن احتمالية ضم بنزيما إلى ليون, قال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "طالما أن بنزيما نفسه لم يتحدث فلا يوجد أي شيء لكن سيكون من الرائع أن يرتدي قميص ليون مرة أخرى".

واختتم جارسيا تصريحاته قائلا:"ما يهم هو أنه دعم تينو قبل الديربي لأنه مثله الأعلى وإذا لم يشعر بنزيما بأنه في حالة جيدة مع ريال مدريد فلا مشكلة من عودته إلى ليون".