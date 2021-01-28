نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح خارج تشكيلة الأفضل في آخر 9 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS" عن التشكيلة الأفضل في الفترة ما بين 2011 و2020، والتي شهدت مفاجآت عديدة.

وشهدت التشكيلة عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول أو زميله في الفريق ساديو ماني.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير.

- في خط الدفاع: الألماني فيليب لام، الإسباني سيرخيو راموس، الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي مارسيلو.

- في خط الوسط: الألماني توني كروس، الإسباني أندريس إنييستا والكرواتي لوكا مودريتش.

- في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.