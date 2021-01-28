الزمالك ينفي رحيل ثلاثي الفريق إلى الإسماعيلي

نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ما تردد مؤخرا حول موافقة مسؤولي القلعة البيضاء على انتقال الثلاثي محمد عواد وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وشدد قاسم على أن الجهاز الفني لم يوافق على رحيل الثلاثي خاصة وأن الفريق يشارك في أكثر من بطولة ويحتاج لخدمات جميع لاعبيه ولا تفريط في أي لاعب إلا بناء على رؤية الجهاز الفني للفريق.
وأضاف المشرف على الكرة بالنادي أن هناك محاولات لضرب استقرار الفريق والتأثير على اللاعبين في ظل منافسة الزمالك على الدوري والبطولة الأفريقية.
وشددا على أن الجهاز الفني لم يقرر رحيل الثلاثي كما تردد مؤخرا.
وأضاف أشرف قاسم أن الفريق يفكر في مباراة المقاصة المقرر لها مساء اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل استعادة صدارة المسابقة المحلية.
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