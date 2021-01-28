الزمالك ينفي رحيل ثلاثي الفريق إلى الإسماعيلي

نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ما تردد مؤخرا حول موافقة مسؤولي القلعة البيضاء على انتقال الثلاثي محمد عواد وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشدد قاسم على أن الجهاز الفني لم يوافق على رحيل الثلاثي خاصة وأن الفريق يشارك في أكثر من بطولة ويحتاج لخدمات جميع لاعبيه ولا تفريط في أي لاعب إلا بناء على رؤية الجهاز الفني للفريق.

وأضاف المشرف على الكرة بالنادي أن هناك محاولات لضرب استقرار الفريق والتأثير على اللاعبين في ظل منافسة الزمالك على الدوري والبطولة الأفريقية.

وشددا على أن الجهاز الفني لم يقرر رحيل الثلاثي كما تردد مؤخرا.

وأضاف أشرف قاسم أن الفريق يفكر في مباراة المقاصة المقرر لها مساء اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل استعادة صدارة المسابقة المحلية.