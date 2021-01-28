الدوري المصري.. طلائع الجيش يضرب البنك الأهلي بثنائية دون رد

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش فوز مهم على حساب البنك الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم أحمد سمير من ركلة جزاء لطلائع الجيش مع نهاية الشوط الأول، ثم أضاف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 74 بعد استغلال خطأ محمد دبش مدافع البنك الأهلى.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 10 نقاط محتلا بها المركز العاشر، بينما تجمد رصيد البنك عند 8 نقاط محتلا بها المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري.

ويخوض البنك الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد دبش و أحمد إبراهيم و أسامة ابراهيم وعاصم صلاح.

خط الوسط: محمد حامد واستريلا ومحمد بسيوني.

خط الهجوم: كريم بامبو وفادى فريد وأحمد علي كامل.

بينما لعب الطلائع بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : حسن مجدى وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف .

خط الوسط : مهند لاشين وعمرو السيسي وإبراهيما كونيه وأحمد سمير .

خط الهجوم : ناصر منسي وعمرو جمال .