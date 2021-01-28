أحمد سمير: عودة الانسجام لطلائع الجيش سبب النتائج الإيجابية في الدوري

قال أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إن فريقه بدأ الموسم بنتائج سلبية لعدم الانسجام بين اللاعبين الجدد والآن صار هناك تجانس بينهم، مما أدى إلى تطور الأداء ليتحسن من فترة لأخرى".
وانتزع طلائع الجيش فوزا مهما على حساب البنك الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما، اليوم بملعب الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
وأضاف سمير فى تصريحاته عقب المباراة: "نحاول الفترة الحالية حصد نقاط لتعويض ما فات، وراضون عن الأداء ونتمنى الاستمرارية".
وأبدى استياءه من سوء أرضية ملعب اتحاد الشرطة قائلا: "أرض الملعب سيئة علينا وعلى البنك الأهلي، أشعر أنني ألعب في حديقة وليس أرضية ملعب في الدوري".
وأتم: "الأمر يؤثر على البنك الأهلي أكثر من الفرق الأخرى لأنهم يلعبون جميع مبارياتهم فيما نحن نلعب مباراة واحدة فقط، وهو ما يؤثر على أدائهم".
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