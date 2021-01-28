لم يتحقق منذ 34 عاما.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام

يسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لتحقيق إنجاز تاريخي، عندما يحل فريقه ضيفا على توتنهام، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي حال سجل محمد صلاح هدفا في شباك توتنهام في مباراة اليوم، سيصبح خامس لاعب في تاريخ نادي ليفربول، يسجل 20 هدفا أو أكثر بقميص الريدز في 4 مواسم متتالية.

ونجح 4 لاعبين فقط حتى الآن في تسجيل 20 هدفا أو أكثر بقميص ليفربول، وهم جوردون هودسون بويلي ليدل وروجر هانت وإيان راش.

إيان راش هو آخر من حقق هذا الإنجاز، حيث سجل 20 هدفا أو أكثر في 6 مواسم متتالية في الفترة من عام 1981 حتى 1987.

وسجل محمد صلاح 19 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، منهم 13 في الدوري الإنجليزي يتربع بهم على صدارة ترتيب الهدافين.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على توتنهام في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الانجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري. وفشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخيرا خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.