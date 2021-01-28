عليكم الفخر بفريقكم.. رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية يشيد بآداء المنتخب والتنظيم

اشاد مورجان كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية بما قدمه المنتخب المصري لكرة اليد في مباراته التي جمعته مع منتخب الدانمارك في الدور ربع النهائي ووصف كريكبي الدانماركي الجنسية ان المباراة كانت ترتقي لأن تكون نهائي البطولة وكلا الفريقين كانت يستحقان الفوز

وتوقف رئيس الاتحاد الدولي في برقية أرسلها إلى الإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية،امام دقائق المباراة التي وصفها باجمل تهنئة تلقيتها على الأداء المشرف لعمالقة كرة اليد كانت من مورجان كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية وهو دانماركي الجنسية مشيدا بآداء منتخب مصر ومهنئا على المستوى الفني

وأكد "كريكبي"، أن الفريقين قدما اروع مباراة في البطولة اظهرت القوة البدنية والمهارة الفنية التي يتمتع بها اللاعبون وكلا الفريقين كانا يستحقان الفوز ولاحت لكل منهما فرصة الفوز في الوقت الأصلي من دقائق المباراة وكذلك الوقت الاضافي

واختتم كريكبي برقيته بقوله : عليكم ان تفخروا بفريقكم الذي ينتظره مستقبل كبير وبتنظيم بلدكم الرائع للبطولة