الألومنيوم يواصل استعداداته لمواجهة الشبان بديربي قنا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الألومنيوم الرياضى تدريباته تحت قيادة حسين عبداللطيف المدير الفنى للفريق ومساعديه استعدادا لملاقاة شبان قنا السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 11 لدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد على ملعب الشبان المسلمين بقنا في ديربي محافظة قنا فى تمام الثانية والنصف عصرا . وقاد الكابتن أشرف عبدالوارث مدرب حراس المرمى تدريبات مكثفة لحراس الفريق للوصول لأعلي مستويات اللياقة البدنية . ومن ناحية أخرى أكد حسين عبداللطيف المدير الفنى للفريق أن مباراة شبان قنا تمثل أهمية كبيرة نحو السعى لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز . وأكد عبداللطيف دعم ومساندة إدارة نادى الألومنيوم بتوفير كافة الأجواء المثالية للاعبين والجهاز لتحقيق آمال جماهير الفريق بالصعود للدورى الممتاز . يذكر أن الألومنيوم يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة 11 لدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

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