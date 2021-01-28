نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق اقتراب رحيل محمد عواد وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إلى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ماتردد مؤخرا حول موافقة مسؤولي القلعة البيضاء على انتقال الثلاثي محمد عواد وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. حصل النادي الأهلي رسميا على خدمات محمد ناصر، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تعاقد ناديه مع محمد شكري مدافع فريق النادي الأهلي، على سبيل الإعارة. تلقى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021. قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم عقب انتهاء منافسات اولمبياد طوكيو المقرر اقامته صيف العام الجاري. قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تشكيل لجنه فنية من أبناء النادي وهم علي أبو جريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني. طالب الإعلامى أحمد شوبير بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بتقليل المحاضرات الطويلة التى يعقدها باستمرار داخل الفريق. تلقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد والمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، خطابا من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو لمعرفة موقف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من المشاركة في الأولمبياد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. قرار جديد من قناة الأهلي بشأن مونديال الأندية.. حقيقة رحيل 3 لاعبين من الزمالك إلى الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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