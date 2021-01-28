نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق مع الشركة الأسبانية على مهلة 3 شهور لإصلاح مشاكل VAR في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية .

كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل اليوم وفدا من إدارة شركة ميديا برو الأسبانية حضر خصيصا من أسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية ، عمر بليت عن ميديا برو الشرق الاوسط ، ومحمد بو عيطة عن اي في اس الشرق الاوسط المصنعة لانظمة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.