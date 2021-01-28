نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي بعد خوضه بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل، نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل، في قطر، ومواجهة نظيره الدحيل القطري.

ويتواجد الأهلي حالياً في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.