نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إقتراب عودته.. أرقام "الحاسم" باسم مرسي في رحلته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن اقتراب عودة باسم مرسي مهاجم الفريق السابق والإنتاج الحربي الحالي من العودة إلى القلعة البيضاء مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد ترحيب البرتغالي جايمي باتشيكو بالتعاقد مع اللاعب.

ويأتي اهتمام الزمالك بالتعاقد مع باسم مرسي هذا الشتاء لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض وتعويض الرحيل المحتمل لمطصفى محمد مهاجم الفريق الأساسي والذي بات قريبًا من مغادرة القلعة البيضاء للاحتراف في صفوف نادي جالاتا سراي التركي والذي طلب استعارته مقابل 2 مليون يورو.

ماذا قدم باسم مرسي مع الزمالك؟

باسم مرسي صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف النادي الزمالك موسم 2014 / 2015 قادمًا من نادي الإنتاج الحربي ولعب مع الفريق الأبيض 5 سنوات، تخللها إعارته مرتين إلى نادي لاريسا اليوناني وسموحة السكندري، قبل عودته للفريق العسكري مجددًا في 2019 في صفقة بيع نهائي.

شارك باسم في 99 مباراة مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية (6467 دقيقة)، سجل 35 هدفًا، وأرسل 11 تمريرة حاسمة لزملائه، حصل على 11 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

بينما خاض "الحاسم" 18 مباراة مع الزمالك بكأس مصر، بإجمالي دقائق لعب فعلية (1110 دقيقة)، سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، وحصل على 4 بطاقات صفراء، كما لعب مباراتين بكأس السوبر المصري وصنع هدفًا وحيدًا وحصل على انذارين.

بينما لعب باسم مرسي 31 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية (18 مباراة في دوري أبطال إفريقيا - 13 مباراة بالكونفيدرالية)، سجل 9 أهداف، بينما شارك في 3 مباريات بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

توج باسم مرسي مع الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2014 / 2015، 3 ألقاب كأس مصر، كما حصل مع الفريق الأبيض على كأس السوبر المحلي، وفاز بجائزة هداف كأس مصر موسم 2015 / 2016 بعد تسجيله 5 أهداف بالبطولة.