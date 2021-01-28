نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا .. بندق القناة في صفوف الجزيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ في التعاقد مع محمد حسين " بندق" لاعب القناة لتدعيم صفوف الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، في حضور وكيلة اللاعب إيمان الوافي.

وتعتبر صفقة بندق هي الثانية للفريق المطروحي في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع محمد بكري لاعب ديروط.

ويسعي الفريق المطروحي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة بناء علي طلب أحمد فكري الصغير المدير الفني للفريق.

يذكر أن الجزيرة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط ويتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة .