نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مصيلحي: أرفض نغمة التغيير.. وهذه حقيقة المفاوضات مع الزمالك بشأن رزق وجنش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى إن فريقه يمر بظروف صعبة ويواجه سوء حظ غريب فى ظل زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى الإصابات الأخرى .

وأضاف محمد مصيلحى فى مداخلة تليفزيونية مع قناة on tv أن الإتحاد السكندرى يضم جهاز طبى على مستوى عالى بقيادة الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى ومحمد عنان طبيب الفريق .

ونفى رئيس الإتحاد السكندرى ما تردد على صفحات السوشيال الميديا وبعض البرامج الفضائية بخصوص انتقال محمود رزق مدافع الإتحاد السكندرى للزمالك أو انتقال جنش حارس الزمالك للإتحاد السكندرى مؤكدا أنة لم يحدث أى اتصالات من إدارة نادى الزمالك فى هذة الأمور ولكن وكلاء اللاعبين هم من رددوا هذا الكلام .

وأوضح رئيس الإتحاد السكندرى أن الجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن رفض التفريط فى أى لاعب من الفريق خلال انتقالات يناير الحالية .

وأردف مصيلحى قائلاً أن إدارة الإتحاد السكندرى تلقت عروضاً من بعض الأندية لضم عدد من اللاعبين منهم أحمد حجى ، الصباحى ، والثنائى الجاميكى داميون لوى وروماريو ولكن تم رفضها بناء على رأى الجهاز الفنى .

وطالب محمد مصيلحى الجماهير السكندرية بمساندة الفريق ودعمة حتى يستعيد الإنتصارات .

وأوضح مصيلحى أن نادية خاص 6 مباريات فقط حتى الآن فاز فى اثنين وتعادل فى مثلهما وخسر فى مثلهما أيضاً وهى نتائج تعتبر مقبولة إلى حد كبير .

ورفض محمد مصيلحى ما يتردد على صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي من هجوم على الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين وما طالبه البعض من إحداث تغييرات أو تعديلات مؤكداً أن إدارة النادى تسعى للاستقرار ولا تميل إلى التغييرات العديدة خلال الموسم .

وأوضح رئيس الإتحاد السكندرى أنة منذ بداية ولايتة الحالية للنادى التى يتبقى منها 8 أشهر لم يتولى منصب المدير الفنى لفريق الكرة سوى 4 مدربين هم محمد عمر ، حلمى طولان ، طلعت يوسف ، حسام حسن .

ونقل محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى غضب الجماهير السكندرية من عدم قيام المسئولين فى قناة ON TV بإذاعة مراسم تسليم بطولة كأس السوبر فى كرة السلة التى فاز بها الإتحاد السكندرى أمس الأول مطالباً مسؤولو القناة بتدارك هذا الأمر .