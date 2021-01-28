نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك صداع في رأس باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصير واحد من أبرز نجوم القلعة البيضاء فيما يخص بقاءه أو رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن البرتغالي جيمي باتشيكو يرغب في حسم مصير الدولي التونسي فرجاني ساسي فيما يخص البقاء أو الرحيل عن الفريق لمعرفة ما إذا كان سيتم الإعتماد عليه أو تجهيز البديل المناسب.

يُذكر أن فرجاني ساسي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو القادم ويحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير الجاري وذلك وفق اللوائح التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.