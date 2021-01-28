نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ركلة جزاء و6 بطاقات حمراء.. أبرز أرقام الزمالك والمقاصة مع "صافرة" أمين عمر في المقال التالي

ويعاون أمين عمر في إدارة مباراة الزمالك والمقاصة كل من: أحمد نوفل ونور الدين سعيد ومجدي خاطر حكما رابعا، وسيد شعبان حكما للفيديو ويعاونه حسني سلطان.

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اختيار الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 - 2021.

أرقام الزمالك والمقاصة مع "صافرة" أمين عمر

أدار الحكم أمين عمر 18 مباراة للزمالك خلال مشواره التحكيمي، فاز الفارس الأبيض في 15 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولم يخسر الفريق أي مباراة معه.

احتسب "عمر" 8 ركلات جزاء للزمالك خلال إدارة مبارياته السابقة، وأشهر الكارت الأصفر للاعبي الفريق الأبيض 24 مرة، والبطاقة الحمراء مرة وحيدة.

بينما احتسب ركلة جزاء وحيدة لمنافسي الزمالك، وأشهر البطاقة الصفراء 28 مرة، وبطاقتين باللون الأحمر.

على الجانب الآخر، أدار أمين عمر 12 مباراة لفريق مصر المقاصة، حقق الفريق الفيومي 6 انتصارات، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين له.

أشهر الحكم أمين عمر البطاقة الصفراء 23 مرة للاعبي المقاصة خلال المباريات السابقة، وبطاقتين باللون الأحمر، بينما احتسب 5 ركلات جزاء للفريق الفيومي.

في المقابل احتسب 6 ركلات جزاء لمنافسي المقاصة، وأشهر البطاقة الصفراء 20 مرة، وحالة طرد وحيدة.